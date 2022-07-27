Единственный мост через Днепр в Херсоне перекрыли для движения после ракетного удара

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Движение по единственному в Херсоне мосту через Днепр – Антоновскому – перекрыто для гражданских автомобилей из-за повреждения дорожного полотна после ракетного обстрела, который произошел в ночь на среду. Об этом сообщил "Интерфаксу" замглавы временной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"По мосту были нанесены удары, по полотну. Мост сейчас перекрыт для гражданского населения. Опоры, пролеты – все на месте. Просто на полотне увеличилось количество дыр. Удар по мосту повлиял только лишь на гражданское население", - сказал Стремоусов.

Со стороны города у моста скопилось несколько десятков автомобилей в ожидании проезда на другой берег, передал корреспондент "Интерфакса". Сотрудники военной автоинспекции сообщают автомобилистам, что движения по мосту сегодня не будет из-за проведения ремонтных работ. Проехать на другую сторону Днепра можно через Новую Каховку, которая находится примерно в 80 км.

Перекрытие Антоновского моста существенно не повлияет на доставку грузов в Херсон, уверен Стремоусов. "У нас подготовлена понтонная переправа, паромная переправа", - пояснил чиновник.

Удар по мосту украинские военные нанесли примерно в 22:50 во вторник. По данным временной администрации Херсонской области, несколько из выпущенных ракет были перехвачены российской системой ПВО. Жители Херсона слышали взрывы и наблюдали в небе яркие вспышки.

Мост через Днепр в Херсоне несколько раз за последние две недели подвергался обстрелам со стороны Украины. Первый удар из американских реактивных систем залпового огня HIMARS был нанесен 19 июля. Тогда переход получил незначительные повреждения. На следующий день - 20 июля - после очередного ракетного удара ВСУ было зафиксировано 11 попаданий по мосту. Администрации Херсонской области пришлось ограничить движение грузового транспорта для организации ремонта.

Антоновский мост – единственный автомобильно-пешеходный переход через Днепр, соединяющий Херсон с левобережьем, в частности, с городом Алешки. Его протяженность – около 1,4 км, ширина – 25 м.