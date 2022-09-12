В Херсонской области сообщили о ракетных ударах по двум мостам через Днепр

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Железнодорожный и автомобильный мосты через Днепр в Херсонской области днем в понедельник подверглись ракетным ударам со стороны ВСУ, сообщили журналистам в экстренных службах региона.

"12:45 мск ВСУ в очередной раз выпустили три ракеты M142 HIMARS по железнодорожному мосту. Российская ПВО сработала вовремя. Погибших и пострадавших среди мирного населения нет", - сказал представитель экстренных служб.

По данным экстренных служб, около 11:00 по московскому времени по автомобильному Антоновскому мосту в Херсоне было выпущено шесть ракет американской системы HIMARS, все они перехвачены российской системой ПВО.

"Антоновский мост постоянно обстреливают, несмотря на то, что он уже давно закрыт... С Антоновским мостом сейчас все в порядке, пускай он и обстреливается, но он еще не разрушился", - сказал замглавы администрации области Кирилл Стремоусов на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Украинские военные регулярно обстреливают населенные пункты Херсонской области, в том числе гражданскую инфраструктуру. Основными целями ВСУ являются Каховская ГЭС, Антоновский мост и паромная переправа через Днепр в Херсоне.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.