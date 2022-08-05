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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:46

Лавров заявил, что СВПД надо возобновить именно в том виде, в каком его одобрили в 2015 г.

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Иранская ядерная сделка должна быть восстановлена в первоначальном виде без изъятий и довесков, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наша позиция предельно четкая, она никогда не менялась: этот план должен быть возобновлен исключительно в том виде, в котором его одобрил Совет Безопасности ООН, без каких-либо довесков и изъятий", - сказал Лавров на пресс-конференции в столице Камбоджи.

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По словам министра, "американцы пытаются видоизменённый план сделать предметом новой договоренности, а иранцы настаивают на том, чтобы все было так, как одобрялось в 2015 году".

"Я считаю, что позиция Ирана абсолютно правомочна. Американцы выходили из плана, который все остальные, и сами американцы, в свое время одобряли. И поскольку Вашингтон его пытался разрушить, Вашингтон должен конечно свою позицию просто отозвать и вернуться к первоначальным договоренностям. В этом сейчас и заключается проблема", - заявил Лавров.

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В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников - пять постоянных членов СБ ООН и Германия - заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

Иран. США СВПД Сергей Лавров
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