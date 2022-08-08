Участники переговоров в Вене по иранскому атому улетают в свои столицы для консультаций
Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Делегации стран-участниц переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) покидают Вену и возвращаются в свои столицы для дальнейших консультаций по проекту финального текста документа о восстановлении ядерной сделки с Ираном, сообщает в понедельник агентство ИРНА.
По информации агентства, сторонам предстоит изучить и выработать позицию по финальной версии документа.
"Обо всем, о чем можно было договориться, мы договорились, и все это - в финальном тексте. Тем не менее, за каждым техническим вопросом и каждым параграфом лежит политическое решение, которое должно быть принято в столицах. Если ответы окажутся положительными, тогда мы сможем подписать сделку", - написал в твиттере глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Ранее в понедельник сообщалось, что дипломаты ЕС составили проект финального текста документа по восстановлению ядерной сделки с Ираном. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что "в случае отсутствия возражений ядерная сделка будет восстановлена".
В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников - пять постоянных членов СБ ООН и Германия - заключили СВПД, соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.
Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.
Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.