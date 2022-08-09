Что случилось этой ночью: вторник, 9 августа

Обыск во флоридском имении Трампа, заявление Кадырова о взятии завода в Соледаре, сильнейший за 80 лет ливень в Южной Корее

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ФБР провело обыск в резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Экс-президент США заявил, что не был предупрежден о готовящемся обыске, и обвинил правоохранительные органы в "политическом преследовании".

- Рамзан Кадыров заявил о взятии под контроль завода в Соледаре. По словам главы Чечни, "силами союзных войск в городе Соледаре взята под контроль территория завода "Кнауф".

- Сильнейший за 80 лет ливень унес жизни семи человек в Южной Корее. Еще шесть человек пропали без вести. Больше всего пострадали Сеул и прилегающие к южнокорейской столице районы.

- Певица и актриса Оливия Ньютон-Джон умерла в возрасте 73 лет от рака. Она наиболее известна по главной роли в мюзикле "Бриолин" (1978), где также сыграл Джон Траволта.

- Серена Уильямс выиграла матч впервые с 2021 года. Экс-первая ракетка мира вышла во второй круг турнира категории WTA 1000 в Торонто, обыграв испанку Нурию Парризас-Диас – 6:3, 6:4.