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Певица и актриса Оливия Ньютон-Джон умерла на 74-м году жизни

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Певица и актриса Оливия Ньютон-Джон скончалась в возрасте 73 лет от рака в понедельник, 8 августа, сообщает CNN со ссылкой на заявление ее супруга.

"Оливия Ньютон-Джон мирно ушла из жизни сегодня утром на своем ранчо в Южной Калифорнии в окружении семьи и друзей. Мы просим всех об уважать частную жизнь семьи в это очень трудное время", - приводит заявление телеканал.

CNN отмечает, что Ньютон-Джон на протяжении трех десятилетий боролась с раком груди, а в 2018 году у нее был диагностирован рак позвоночника.

Актриса наиболее известна по главной роли в мюзикле "Бриолин" (1978), где также сыграл Джон Траволта. Ньютон-Джон исполнила главные музыкальные хиты фильма.

Хроника 05 января 2019 года – 09 августа 2022 годаУмершие знаменитости
Оливия Ньютон-Джон
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