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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:06

Власти ДНР могут привлечь строителей из КНДР к восстановлению республики

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Власти Донецкой народной республики ведут переговоры с Пхеньяном о привлечении строителей из КНДР для восстановления территории ДНР, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Ведутся переговоры о том, чтобы строители, в том числе, из Северной Кореи, бригадами заезжали на восстановление Донецкой народной республики", - сказал Пушилин во вторник в эфире "Соловьев Live".

Он добавил, что первые группы строителей должны прибыть в ближайшее время. "МИД работает с этим. В этом году уже должны начаться эти процессы", - сказал Пушилин.

Он также сообщил, что внешнеполитические ведомства прорабатывают вопрос открытия посольств в КНДР и в ДНР.

В середине июля КНДР признала независимость ДНР.

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