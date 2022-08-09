Власти ДНР могут привлечь строителей из КНДР к восстановлению республики

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Власти Донецкой народной республики ведут переговоры с Пхеньяном о привлечении строителей из КНДР для восстановления территории ДНР, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Ведутся переговоры о том, чтобы строители, в том числе, из Северной Кореи, бригадами заезжали на восстановление Донецкой народной республики", - сказал Пушилин во вторник в эфире "Соловьев Live".

Он добавил, что первые группы строителей должны прибыть в ближайшее время. "МИД работает с этим. В этом году уже должны начаться эти процессы", - сказал Пушилин.

Он также сообщил, что внешнеполитические ведомства прорабатывают вопрос открытия посольств в КНДР и в ДНР.

В середине июля КНДР признала независимость ДНР.