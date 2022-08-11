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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

В МИД РФ назвали фейком сообщения о возможной отправке в Донбасс добровольцев из КНДР

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев опроверг сообщения о том, что Москва и Пхеньян обсуждали возможность отправки на Донбасс северокорейских добровольцев.

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"Обратили также внимание на растиражированные в интернет-пространстве и подхваченные некоторыми представителями блогосферы и околоэкспертных кругов вбросы о якобы поступившем от КНДР по дипломатическим каналам предложении направить до 100 тысяч своих добровольцев для участия в спецоперации в Донбассе. В этой связи хотели бы со всей ответственностью заявить: данные сообщения от начала и до конца являются фейками", - заявил он в четверг на брифинге.

"Подобные переговоры не ведутся, и отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется. Убеждены, что боевых возможностей российских вооруженных сил и народной милиции ДНР и ЛНР вполне достаточно для успешного выполнения задач специальной военной операции", - сказал Нечаев.

МИД РФ Донбасс КНДР
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