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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:06

Запущенный с Байконура иранский спутник успешно выведен на орбиту

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Иранский спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям", запущенный во вторник с космодрома "Байконур", успешно выведен на орбиту, сообщили в "Роскосмосе".

"Иранский космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Хайям" успешно выведен на целевую орбиту с помощью стартовавшей с космодрома Байконур российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат", - сообщили в госкорпорации.

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что пуск стал "важной вехой в российско-иранском двухстороннем сотрудничестве".

В июне 2021 года газета The Washington Post написала, что США и некоторые страны Ближнего Востока обеспокоены тем, что поставляемая Россией Ирану передовая спутниковая система значительно повысит возможности Тегерана по получению информации о военных объектах в регионе. Источники издания отмечали, что в соответствии с соглашением РФ должна поставить иранцам спутник российского производства "Канопус-В", оснащенный камерой высокого разрешения, запуск которого может произойти в течение нескольких месяцев.

Позднее президент России Владимир Путин назвал эти сообщения "чепухой".

Байконур Союз Иран Роскосмос
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