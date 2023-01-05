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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

"Роскосмос" подписал меморандумы с компаниями Ирана о сотрудничестве в сфере пусковых услуг

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - "Роскосмос" договорился о сотрудничестве с двумя иранскими компаниями в области пусковых услуг, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В распространенном в четверг сообщении "Роскосмоса", посвященном международному космическому сотрудничеству России в 2022 году, говорится, что в результате организованных при участии госкорпорации международных мероприятиях, конференциях и выставках были подписаны "меморандумы о сотрудничестве в области пусковых услуг с иранскими компаниями SAHAB и SpaceOmid".

Ранее о подписанных меморандумах российской стороной официально не сообщалось.

13 декабря в "Роскосмосе" сообщили, что российская делегация планирует провести ряд встреч с иранскими коллегами в рамках Международной авиационно-космической выставки Iran Air Show 2022.

На следующий день глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Россия готова обсуждать с Ираном сотрудничество в сфере создания космических аппаратов. Также, по данным госкорпорации, РФ и Иран обсуждали пилотируемую космонавтику.

В августе прошлого года года "Роскосмос" провел успешный запуск иранского спутника дистанционного зондирования Земли "Хайям". Иранский космический аппарат был выведен на орбиту российской ракетой "Союз-2.1б", стартовавшей с космодрома Байконур.

Роскосмос Иран
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