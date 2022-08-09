С "Байконура" стартовала ракета "Союз" с иранским спутником

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Ракета "Союз-2.1б", которая должна вывести на орбиту иранский спутник "Хайям" и 16 малых спутников, стартовала с космодрома "Байконур", следует из трансляции "Роскосмоса".

В свою очередь пресс-служба правительства Кемеровской области сообщает, что "Союз" выведет на орбиту и спутник "Кузбасс-300", который разработали ученые Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) вместе со студентами и школьниками.

В июне 2021 года газета The Washington Post написала, что США и некоторые страны Ближнего Востока обеспокоены тем, что поставляемая Россией Ирану передовая спутниковая система значительно повысит возможности Тегерана по получению информации о военных объектах в регионе. Источники издания отмечали, что в соответствии с соглашением РФ должна поставить иранцам спутник российского производства "Канопус-В", оснащенный камерой высокого разрешения, запуск которого может произойти в течение нескольких месяцев.

Позднее президент России Владимир Путин назвал эти сообщения "чепухой".