Дворец Потала в Китае закрыли для посетителей после сообщения о вспышке COVID-19 в Тибете

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Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Дворец Потала в городе Лхасе (административный центр Тибетского автономного района Китая) закрыли для посетителей после сообщения о вспышке COVID-19 в регионе. Об этом пишет Associated Press.

На сайте дворца указано, что дата открытия будет объявлена позже. Достопримечательность является ключевой для автономного района, экономика которого в большой степени зависит от туризма.

Во вторник в Китае зафиксировали 828 заражений коронавирусом, из них 22 случая выявили в Тибете.

Китай остается одной из немногих стран, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными.

Ранее сообщалось, что примерно 80 тысяч туристов попали под действие режима изоляции в китайском курортном городе Санья на острове Хайнань после того, как власти КНР ввели локдаун из-за распространения COVID-19. Первый самолет с 125 туристами на борту вылетел из Саньи 9 августа. Перед вылетом с Хайнаня пассажиры прошли несколько тестов на коронавирус.