На Хайнане из-за локдауна застряли около 80 тысяч туристов

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Примерно 80 тыс. туристов попали под действие режима изоляции в китайском курортном городе Санья на острове Хайнань после того, как власти КНР ввели локдаун из-за распространения COVID-19, передает Associated Press (AP).

Ограничения вступили в силу в субботу утром. Накануне медицинские службы подтвердили в городе 229 случаев COVID-19, в субботу - 129.

Власти прекратили продажу железнодорожных билетов в этот город, а также отменили все авиарейсы в этом направлении.

Туристов предупредили, что они смогут покинуть город лишь в том случае, если в течение семи дней сдадут пять раз отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Местные отели на период локдауна предлагают скидку в 50%.

AP отмечает, что Санья оказался в режиме изоляции на пике туристического сезона в этих местах.

Китай остается одной из немногих стран, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными.

За весь период пандемии в Китае было выявлено более 230,4 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 5,2 тыс. смертей от последствий заболевания.