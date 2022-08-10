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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

В Казахстане предложили упростить допуск туристов на космодром Байконур

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин предложил упростить пропуск туристов на космодром Байконур. Он предложил это на встрече с главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым, сообщила пресс-служба министерства.

Ради развития туризма в Байконуре министр предложил ввести цифровую систему пропусков.

Чиновники также обсудили вопросы развития нормативно-правовой базы для активизации двустороннего сотрудничества в космической сфере.

Космодром Байконур и одноименный город образуют комплекс "Байконур", который Россия арендует у Казахстана на период до 2050 года.

Казахстан Байконур Багдат Мусин Юрий Борисов Роскосмос
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