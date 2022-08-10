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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Глава МВД Франции призвал работодателей отпустить в августе добровольных пожарных на борьбу с огнем

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Находившийся в среду с рабочей поездкой в департаменте Аверон на юге Франции министр внутренних дел Жеральд Дарманен призвал руководство учреждений и предприятий высвободить в связи с пожароопасной ситуацией в стране работников, являющихся добровольными пожарными.

"Я обращаюсь к работодателям с призывом освободить своих работников - добровольных пожарных, чтобы они могли присоединиться к своим профессиональным коллегам", - заявил министр, слова которого приводят французские СМИ.

"Это чрезвычайно важное гражданское обращение", - добавил Дарманен на брифинге в деревне Мостюэжул, население которой накануне было эвакуировано из-за близкого пожара, уничтожившего 700 гектаров леса в департаментах Лозер и Аверон. На борьбу с огнем были направлены 600 пожарных, которым министр выразил благодарность и поддержку.

Глава региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье в среду вечером отреагировал в твиттере на этот призыв: "С четверга работники (государственных) служб и учебных заведений, являющиеся добровольными пожарными, поступят в распоряжение своих казарм".

Четвертая за лето "волна" аномальной жары во Франции усугубила практически повсеместную в стране засуху и создала высокую пожароопасность.

Ранее в среду Дарманен сообщил, что из-за пожаров, которые с большой силой возобновляются на юго-западе Франции в департаментах Жиронда и Ланды, он направил усиленные средства: более 1 тыс. пожарных, 9 самолетов и 2 вертолета, сбрасывающих воду.

Аверон Франция
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