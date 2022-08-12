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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:35

Европейские страны пришли на помощь Франции в борьбе с природными пожарами

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Более 360 пожарных из европейских стран прибыли на юго-запад Франции для помощи французским коллегам в борьбе с сильными природными пожарами, сообщает ВFMTV.

"В общей сложности более 360 коллег из Германии, Польши, Румынии и Австрии помогают французским пожарным", - передает телеканал.

В частности, 65 пожарных и 24 специализированных машины отправлены из Германии, 146 пожарных и 49 машин - из Польши, 77 пожарных и 14 машин - из Румынии, 73 пожарных и 14 машин - из Австрии.

Кроме того, для борьбы с пожарами мобилизовали по два специализированных самолета из Греции и Швеции.

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В 19 департаментах Франции действует оранжевый уровень погодной опасности - эта мера вводится в случае возникновения вероятности нанесения ущерба людям и их домохозяйствам.

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне объявил, что ожидает от ЕС помощи в тушении пожаров, возникающих в условиях аномальной жары и засухи.

"Этот сезон пожаров на нашем континенте особенно жестокий. Когда катастрофа создает тяжелое испытание для национальных возможностей реагирования, затронутые страны могут активировать механизм гражданской защиты ЕС, чтобы воспользоваться европейской помощью", - сообщил в свою очередь член ЕК по антикризисному управлению Янез Ленарчич, слова которого приводит в коммюнике Еврокомиссия.

Накануне более тысячи французских пожарных занимались ликвидацией сильного пожара в сосновом лесу в департаменте Жиронда на юго-западе Франции, где выгорело около 68 кв км. Ранее сильные пожары уже бушевали в этом департаменте, тогда пришлось эвакуировать более 39 тыс. человек.

На этой неделе Франция переживает четвертую волну жары в этом году.

Небывалая засуха охватила Европу этим летом, во Франции температура воздуха достигала 40 градусов по Цельсию, страна даже столкнулась с нехваткой воды. В разных регионах страны тысячи пожарных были брошены на борьбу с лесными пожарами. Огнем уничтожены огромные лесные пространства.

Франция
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