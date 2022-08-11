Участники проекта МКС подтвердили продолжение работ на станции после 2024 г.

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Страны-участницы проекта Международной космической станции (МКС) подтвердили продолжение работ на орбите после 2024 года, говорится в заявлении Многостороннего координационного совета МКС.

"Члены совета, чья задача состоит в координации работы Международной космической станции, также обсудили продление работы МКС после 2024 года. Все члены совета подтвердили, что продолжат работу по согласованию продления эксплуатации станции на срок после 2024 года со своими правительствами", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте NASA в среду.

Согласно сообщению, заседание состоялось 29 июля, в нём приняли участие представители NASA, "Роскосмоса", Канадского космического агентства (CSA), Европейского космического агентства (ESA), министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии, Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

На нём представители организаций обсудили ряд вопросов, в том числе эксплуатацию МКС, проведение на ней научных исследований, последующие шаги после завершения её работы, а также партнёрство стран на низкой околоземной орбите.

4 августа руководитель программы пилотируемых полётов NASA Кэти Людерс сообщала, что следующий многосторонний координационный совет планируется провести в течение следующих 6-7 месяцев, на нём, по её словам, стороны поделятся информацией о прогрессе в вопросе продления эксплуатации МКС.