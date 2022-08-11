В курортном городе Хайнаня на фоне COVID-изоляции начались проблемы с едой

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Китае зафиксировали рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом за последние три месяца, причем половина случаев COVID-19 приходится на остров Хайнань, сообщает в четверг Bloomberg.

На данный момент почти весь остров Хайнань находятся в режиме изоляции. Жители местного города-курорта Санья испытывают трудности с едой из-за сбоев в работе системы доставки продуктов.

По состоянию на среду в КНР зафиксировали 1,9 тыс. случаев заболевания, из них 1,2 тыс. случаев - в Санье на Хайнане. Таким образом, впервые с мая показатель суточной заболеваемости в городе или провинции Китая превысил 1 тыс.

Ранее в Китае власти некоторых городов, включая городские уезды Иу и Аксу ввели ограничительные меры и локдауны, чтобы сдержать новые вспышки COVID-19.

За все время пандемии в Китае зафиксировано 232 тыс. случаев заболеваний COVID-19 и 5,2 тыс. смертей.