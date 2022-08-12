Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:35

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 588 млн

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 588 474 953, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 430 692 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 92 719 491 и 1 036 325.

Индия - 44 223 557 и 526 928.

Бразилия - 34 124 579 и 681 006.

Франция - 34 383 344 и 154 030.

Германия - 31 489 484 и 145 561.

Великобритания - 23 634 568 и 186 798.

Италия - 21 428 602 и 173 701.

Южная Корея - 21 111 840 и 25 499.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро пятницы - 827,3. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, в Бразилии - 3 157, во Франции - 2 333, в Германии - 1 726, в Великобритании - 2 711, в Италии - 2 882, в Южной Корее - 496. Сведения по США отсутствуют.

Хроника 09 января 2020 года – 12 августа 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 12 августа

Китай опасается, что США нарастят военное присутствие на фоне ситуации с Тайванем

Китай опасается, что США нарастят военное присутствие на фоне ситуации с Тайванем

ФБР искало в имении Трампа связанные с ядерным оружием документы

В США убили вооруженного мужчину после попытки проникнуть в офис ФБР

В США убили вооруженного мужчину после попытки проникнуть в офис ФБР
Военная операция на Украине

Небензя понадеялся на визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС до конца августа

ЕС готов пойти на значительные уступки Ирану для возобновления СВПД

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о повреждении систем охлаждения ЗАЭС в результате ударов ВСУ

Минобороны РФ заявило о повреждении систем охлаждения ЗАЭС в результате ударов ВСУ
Военная операция на Украине

Дмитрий Медведев посетил ЛНР

Военная операция на Украине

Западные страны пообещали Украине 1,5 млрд евро на военные нужды

Стоимость аренды жилья в Нью-Йорке в июне достигла рекорда

Стоимость аренды жилья в Нью-Йорке в июне достигла рекорда
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });