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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

В ряде городов Китая ввели новые локдауны для миллионов местных жителей

В ряде городов Китая ввели новые локдауны для миллионов местных жителей
Фото: АР/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Власти некоторых городов в КНР ввели ограничительные меры и локдауны, чтобы сдержать новые вспышки COVID-19, в результате чего миллионы людей оказались в режиме изоляции, сообщают в четверг европейские СМИ.

Так, в китайском городском уезде Иу (провинция Чжэцзян), который является крупным производственным и экспортным центром, жителям нельзя покидать дома в течение трех дней. Таким образом, 1,9 млн жителей Иу наряду с миллионами жителей других китайских городов пока могут выходить из дома только в магазин за продуктами или в больницу.

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В китайском уезде Аксу (Синьцзян-Уйгурский автономный район, СУАР) с четверга некоторым гражданам разрешили выходить на работу, в то время как большинство населения может покидать дом только при серьезной необходимости.

Также со среды в важнейших районах города Урумчи - административной столицы СУАР - действует пятидневный локдаун.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, по состоянию на среду на материковом Китае выявили еще 1 993 случая заболевания коронавирусом.

За все время пандемии в Китае зафиксировано 232 тыс. случаев заболевания COVID-19 и 5,2 тыс. смертей.

Хроника 09 января 2020 года – 11 августа 2022 годаПандемия коронавируса
Китай коронавирус
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