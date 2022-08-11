МИД увидел ксенофобию в решении Латвии признать Россию страной-спонсором терроризма

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Решение сейма Латвии признать Россию страной-спонсором терроризма не опирается на фактуру и является проявлением ксенофобии, написала в Telegram представитель МИД России Мария Захарова.

"Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты", - написала она.

Сейм Латвии 11 августа признал Россию государством, поддерживающим терроризм. В документе, опубликованном на сайте парламента, предлагается и "другим странам-единомышленникам" поддержать эту позицию, ввести всеобъемлющие санкции в отношении России, а также поддерживающей ее Белоруссии, одновременно увеличив военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Украины. Кроме того, латвийский сейм предлагает государствам-членам Евросоюза немедленно прекратить выдачу туристических виз и ограничить выдачу въездных виз гражданам России и Белоруссии.