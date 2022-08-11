Что произошло за день: четверг, 11 августа

Гибридный штамм коронавируса в России, домашний арест для Марины Овсянниковой, ограничение въезда в Эстонию для россиян

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В РФ выявили шесть случаев заражения гибридным штаммом COVID "дельтакрон". Пациенты перенесли болезнь в легкой форме. Впервые с марта зарегистрировано более 25,8 тыс. случаев СOVID-19 за сутки.

- Экс-редактору "Первого канала" Марине Овсянниковой назначили домашний арест. Ее обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах России (п. "д", части 2, ст. 207.3 УК).

- Олаф Шольц усомнился в возможности запретить выдачу россиянам шенгенских виз. "Мне очень трудно представить подобное развитие событий", - сказал канцлер ФРГ на пресс-конференции. Шольц также заявил, что потолок цен на российскую нефть нужно согласовать с большинством международного сообщества, и пообещал продолжить поставлять Киеву вооружения в значительных объемах.

- Совет директоров ПАО "Распадская" не рекомендовал выплату дивидендов по результатам I полугодия. Альтернативные инструменты для выплаты дивидендов не рассматриваются.

- Сейм Латвии объявил Россию государством, поддерживающим терроризм. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это решение не опирается на фактуру и является проявлением ксенофобии.

- Власти Эстонии с 18 августа ограничивают для россиян выдачу виз и въезд в страну. Ограничение въезда касается обладателей шенгенской визы, выданной Эстонией. Исключение будут делать, в частности, для обладателей долгосрочного вида на жительство, для прибывающих в Эстонию в гости к близким родственникам и российских дипломатов с членами их семей.

- Суд добавил экс-главе Серпуховского района полгода колонии. Александру Шестуну было предъявлено обвинение в угрозе убийством и причинением вреда здоровью в отношении судьи, неуважении к суду и оскорблении представителя власти.

- "АвтоВАЗ" планирует вернуть в машины Lada подушки безопасности к осени. Следующий шаг - возвращение антиблокировочной системы тормозов в 2023 году.