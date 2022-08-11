РФ заявила о готовности помочь организовать визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Россия готова оказать содействие в решении организационных вопросов для возможности визита международной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"На сегодняшнем заседании СБ ООН генеральный директор МАГАТЭ господин Рафаэль Гросси подробно объяснил, почему существует срочная необходимость визита международной миссии на Запорожскую АЭС. Россия незамедлительно подтвердила готовность оказать помощь в организации этой миссии", - написал Ульянов в четверг на своей странице в телеграм-канале.

Он добавил, что представитель США на заседании "повторил весь набор привычных нарративов и лозунгов, при этом, ожидаемо, не призвал Украину прекратить обстрелы Запорожской АЭС".

Кроме того, он отметил: "Российская сторона подчеркнула, что для обеспечения международного визита на ЗАЭС Украина должна немедленно прекратить обстрел станции и гарантировать безопасность членов данной миссии.

Российская сторона неоднократно заявляла, что эти обстрелы проводят украинские военные.

Гросси, выступая по видеосвязи в Совете Безопасности ООН, ранее заявил об обеспокоенности в связи с обстрелами Запорожской АЭС. По его словам, МАГАТЭ считает, что в настоящее время нет немедленной угрозы для ядерной безопасности на Запорожской АЭС, но эта ситуация может измениться в любой момент.

"Я прошу обе стороны сотрудничать с МАГАТЭ и допустить миссию к Запорожской АЭС как можно скорее", - заявил Гросси, отметив, что готов лично возглавить миссию на ЗАЭС.

Гросси подчеркнул, что только лично осмотрев АЭС эксперты МАГАТЭ смогут дать максимально точную оценку того, в каком она состоянии. Кроме того, по его словам, присутствие сотрудников МАГАТЭ на объекте "может оказать стабилизирующее воздействие".