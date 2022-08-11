Глава МАГАТЭ призвал РФ и Украину поскорее допустить экспертов агентства на ЗАЭС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал Россию и Украину как можно скорее допустить миссию агентства к Запорожской АЭС и выразил готовность возглавить ее.

"Я прошу обе стороны сотрудничать с МАГАТЭ и допустить миссию к Запорожской АЭС как можно скорее", - заявил Гросси во время выступления по видеосвязи на Совбезе ООН.

Глава МАГАТЭ добавил, что готов лично возглавить миссию на Запорожскую АЭС. Гросси подчеркнул, что, только лично осмотрев АЭС, эксперты МАГАТЭ смогут дать максимально точную оценку ее состояния. Кроме того, по его словам, присутствие сотрудников МАГАТЭ на объекте "может оказать стабилизирующее воздействие".

Он также отметил, что необходимо прагматически работать с властями обеих стран, чтобы эксперты МАГАТЭ смогли получить доступ к станции.

По оценкам Гросси, немедленной угрозы для ядерной безопасности на ЗАЭС нет, но это может быстро измениться.

"Мы сделали заключение о том, что в настоящее время нет немедленной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС, но эта ситуация может измениться в любой момент", - сказал он.

"Мы все согласны с тем, что любая ядерная катастрофа неприемлема, и мы должны работать вместе по предотвращения такого события, это наша общая ответственность", - добавил Гросси.

Он также призвал все стороны отказаться от любых военных действий в районе этой АЭС.

Гросси ранее заявил об обеспокоенности в связи с обстрелами Запорожской АЭС.

Российская сторона неоднократно отмечала, что эти обстрелы проводят украинские военные.

В минувший вторник в МИД РФ заявили, что Москва готова оказать максимальное содействие в решении организационных вопросов для возможности визита международной мис,сии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.