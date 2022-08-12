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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:42

Небензя заявил об уязвимости ЗАЭС для провокаций и террористов в случае ее демилитаризации

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Постпред РФ при ООН Василий Небензя предупредил о риске провокаций и террористических атак на Запорожской АЭС в случае ее демилитаризации.

"Демилитаризация станции может сделать ее уязвимой для тех, кто захочет ее посетить. Каковы будут их цели и задачи, никто не знает. Мы не можем исключать любых провокаций, террористических атак на станцию, которую мы должны защитить", - сказал он журналистам, комментируя предложение генсекретаря ООН о демилитаризации ЗАЭС.

Он добавил, что глава ООН должен пояснить, что он подразумевает под "периметром демилитаризации".

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал "отвести всех военнослужащих и военную технику от станции и избежать любых других размещений военных сил или военного оборудования на этой территории".

"Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции. Необходимо срочно согласовать на техническом уровне безопасный периметр демилитаризации с тем, чтобы обеспечения безопасность в районе станции", - говорилось в заявлении Гутерриша.

В среду глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил о подготовке миссии экспертов на Запорожскую АЭС. Ранее он выразил обеспокоенность в связи с обстрелами Запорожской АЭС, и подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по защите и гарантиям безопасности АЭС.

Российская сторона обвиняет в обстрелах украинских военных.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

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