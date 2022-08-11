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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:21

Генсек ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в районе ЗАЭС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить все боевые действия в районе Запорожской АЭС и не целиться в объекты станции и ее окрестности, а также предупредил, что любые повреждения этого объекта приведут к катастрофическим последствиям. Его заявление распространила ООН.

"Я призываю отвести всех военнослужащих и военную технику от станции и избежать любых других размещений военных сил или военного оборудования на этой территории", - отметил Гуттериш.

Он заявил, что "любой возможный ущерб, нанесенный Запорожской АЭС или любым другим ядерным объектам на Украине или где-либо еще, может привести к катастрофическим последствиям не только для территорий в непосредственной близости, но и для региона, а также за его пределами".

Гутерриш указал, что все стороны событий на Украине должны "проявлять здравый смысл и не предпринимать любых действий, которые могут поставить под угрозу физическую целостность и безопасность АЭС - крупнейшей данного вида в Европе".

10 августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о подготовке миссии экспертов на Запорожскую АЭС. До этого он выражал обеспокоенность в связи с обстрелами Запорожской АЭС, и подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по защите и гарантиям безопасности АЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

Хроника 24 февраля – 11 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
ЗАЭС Запорожская область ООН Антониу Гуттериш Украина МАГАТЭ
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