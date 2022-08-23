Небензя назвал "безответственными" призывы к демилитаризации территории вокруг ЗАЭС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал безответственными призывы западных стран создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС.

"Некоторым западным коллегам кажется, что единственный и самый простой выход из этой ситуации - вывести российские войска и создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС. Это безответственные заявления, совершенно не учитывающие необходимость поддержания условий для безопасного функционирования ЗАЭС", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Ранее 12 августа в ходе заседания СБ ООН Небензя предупредил о риске провокаций и терактов на Запорожской АЭС в случае ее демилитаризации.

Российская сторона в этом году неоднократно заявляла об обстрелах ЗАЭС и ее инфраструктуры украинскими военными. Удары участились в августе.