Британцев, шведа и хорвата, воевавших на стороне ВСУ, начнут судить в ДНР 15 августа

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд ДНР подтвердил, что 15 августа начнется уголовный процесс в отношении пяти иностранцев, которые воевали на стороне Украины, он пройдет в закрытом режиме.

"Судебное заседание назначено на 15 августа, оно пройдет в закрытом от слушателей режиме", - сообщила "Интерфаксу" представитель Верховного суда ДНР в пятницу.

На скамье подсудимых гражданин Швеции Матиас Густавссон, Хорватии - Векослав Пребег, а также подданные Великобритании - Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хили.

Согласно законодательству ДНР, если вина подсудимых будет доказана, им грозит наказание вплоть до смертной казни.

В зависимости от роли каждого, подсудимым вменяется участие в вооруженном конфликте и военных действиях в качестве наемников, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, совершении действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР, пособничество вербовке наемников для их использования в вооруженном конфликте и военных действиях.

9 июня Верховный суд ДНР вынес первый приговор в отношении иностранцев, принимавших участие в военных действиях в Донбассе на стороне Украины. Суд приговорил британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна, сдавшихся в плен в Донбассе, к смертной казни за наемничество. Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Саадун 12 марта сдался в плен в Волновахе.

Приговор не вступил в силу, так как был обжалован защитой.