Швеция выделит Украине помощь на 94 млн евро

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Власти Швеции выделят на военную и экономическую помощь Украине в размере около 94 млн евро, заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"До тех пор, пока идут боевые действия, мы продолжим поддерживать Украину", - заверила она .

Она не уточнила, что именно войдет в пакет военной помощи. По ее словам, он будет похож на предыдущий, который включал противотанковое оружие, средства индивидуальной зашиты и оборудование для разминирования.

Экономическая же помощь будет заключаться в том, что Швеция закупит украинское зерно, чтобы передать его странам, сталкивающимся с нехваткой продовольствия, что, по расчетам Стокгольма, поможет украинской экономике.