Эксперты ООН сочли необходимым принять срочные меры по защите прав человека в Афганистане

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Группа независимых экспертов ООН заявила, что международное сообщество должно активизировать усилия, чтобы убедить власти Афганистана соблюдать основные права человека.

"Будущее Афганистана окажется безмерно мрачным, если международное сообщество не сделает больше для того, чтобы побудить талибов ("Талибан" - запрещенная в России террористическая организация) соблюдать обязательства в области прав человека", - говорится в заявлении экспертов ООН, опубликованном на сайте организации.

По словам экспертов, талибы совершили множество нарушений прав человека, наиболее вопиющее из которых - фактическое вытеснение женщин и девочек из общественной жизни, а также их систематическое угнетение.

В заявлении говорится, что "талибы не только не выполнили свои обещания, но и свели на нет большую часть прогресса, достигнутого за последние два десятилетия".

Эксперты также обратили внимание на углубление и обострение гуманитарного и экономического кризиса в Афганистане из-за приостановки некоторых каналов международной помощи и замораживания афганских активов за рубежом.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявило, что "сегодня около 25 млн афганцев живут в нищете".

"В этом году может быть потеряно до 900 тысяч рабочих мест, хотя предприятия прилагают максимум усилий, чтобы удержаться на плаву", - отметило ведомство.

Оно призвало международное сообщество к наращиванию усилий по удовлетворению жизненно важных потребностей наиболее уязвимых слоев населения Афганистана.

В то же время, УКГВ предупреждает, что даже при таких масштабных усилиях потребности в помощи намного превосходят возможности партнеров по ее оказанию.