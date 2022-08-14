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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Число погибших при взрыве в ереванском ТЦ достигло двух

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Два человека погибли, 57 получили ранения в результате взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу", сообщил глава МЧС Армении Армен Памбухчян.

"Только что спасатели обнаружили еще одного погибшего. Это женщина", - сказал Памбухчян журналистам.

"На данный момент поступило 20 сообщений от родственников, пропавших без вести. Это означает, что, по крайней мере, мы должны найти еще 20 человек", - отметил он.

Ранее Минздрав Армении сообщал об одном погибшем и 57 раненых.

МЧС Армении сообщало, что два мощных взрыва с пожаром и обрушением здания произошли на складе пиротехники.

Армения Ереван
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