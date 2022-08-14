В МЧС Армении не исключили, что под завалами взорвавшегося ТЦ остались люди

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Продолжается разбор завалов в ереванском торговом центре "Сурмалу", специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов, где сегодня произошел взрыв.

Не исключено, что под завалами еще есть люди, сообщили в МЧС Армении.

Один человек погиб, 34 получили ранения.

По предварительным данным МЧС Армении, два мощных взрыва с пожаром и обрушением здания произошли на складе пиротехники.