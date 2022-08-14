До трех увеличилось число погибших в результате взрыва в Ереване

Ситуация на месте взрыва на оптовом рынке "Сурмалу" Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Три человека погибли, 57 получили ранения в результате взрыва в воскресенье в ереванском торговом центре "Сурмалу", сообщает МЧС Армении.

Ранее сообщалось о двух погибших.

"Найдено тело еще одного погибшего. Количество жертв достигло трех", - говорится в сообщении.

В республиканском Минздраве заявили, что пострадал 61 человек.

По предварительным данным МЧС, два мощных взрыва с пожаром и обрушением здания произошли на складе пиротехники.

Торговый центр "Сурмалу" специализируется на оптовой продаже различных товаров и продуктов