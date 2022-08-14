Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

До трех увеличилось число погибших в результате взрыва в Ереване

До трех увеличилось число погибших в результате взрыва в Ереване
Ситуация на месте взрыва на оптовом рынке "Сурмалу"
Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Три человека погибли, 57 получили ранения в результате взрыва в воскресенье в ереванском торговом центре "Сурмалу", сообщает МЧС Армении.

Ранее сообщалось о двух погибших.

"Найдено тело еще одного погибшего. Количество жертв достигло трех", - говорится в сообщении.

В республиканском Минздраве заявили, что пострадал 61 человек.

По предварительным данным МЧС, два мощных взрыва с пожаром и обрушением здания произошли на складе пиротехники.

Торговый центр "Сурмалу" специализируется на оптовой продаже различных товаров и продуктов

Взрыв в торговом центре Еревана

12
Армения Ереван Сурмалу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 14 августа

Число погибших при взрыве в ереванском ТЦ достигло двух

Поступили сообщения о "минировании" метро Еревана и парламента Армении

Делегация конгрессменов из США прибыла на Тайвань

Делегация конгрессменов из США прибыла на Тайвань

Число пострадавших при взрыве в ереванском ТЦ увеличилось до 26

При пожаре в коптской церкви в Египте погиб 41 человек

При пожаре в коптской церкви в Египте погиб 41 человек

Один человек погиб в результате взрыва на складе пиротехники в Ереване

Один человек погиб в результате взрыва на складе пиротехники в Ереване
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили, что взят под контроль харьковский населенный пункт Уды

Взрыв произошел в ТЦ в Ереване

В результате ливней в Южной Корее погибли 14 человек

В результате ливней в Южной Корее погибли 14 человек
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });