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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

В Одессу прибыли еще два судна для вывоза агропродукции

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В порт Одессы зашли два судна под погрузку агропродукцией: сухогруз Sara под флагом Палау и танкер Efe под флагом Вануату, согласно данным портала Marine Traffic.

Сухогруз Sara прибыл в порт Одессы из турецкого порта Искендерун, а Efe - из турецкого Текирдага. По данным турецких СМИ, на них погрузят кукурузу и подсолнечное масло.

В ночь на понедельник сообщалось, что в Стамбул в воскресенье прибыл первый сухогруз с украинской пшеницей, вышедший из Черноморска в рамках вывоза зерна с Украины. До этого именно пшеницу по согласованному в Стамбуле спецкоридору не вывозили.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного. С того момента из портов Украины вышли 14 сухогрузов с зерном.

Одесса Украина Турция
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