Вышедшее из Украины судно с пшеницей прибыло в Стамбул

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Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Стамбул в воскресенье прибыл первый сухогруз с украинской пшеницей, вышедший из Черноморска в рамках вывоза зерна с Украины, передает в ночь на понедельник телеканал TRT World со ссылкой на Совместный координационный центр (СКЦ).

По данным СКЦ, именно судно Sormovskiy под флагом Белиза первым вывезло пшеницу с Украины по "зерновому коридору". На его борту примерно 3 тыс. тонн пшеницы, оно покинуло Черноморск 12 августа.

Как сообщает центр, из Украины по "зерновому коридору" вывезли уже более 438 тыс. тонн сельхозпродукции. Ранее в рамках согласованной в Стамбуле инициативы из Украины, согласно открытым данным, вывозили кукурузу, сою, подсолнечник.

Всего на данный момент СКЦ разрешил уже 19 сухогрузам с продовольствием выйти из украинских портов в рамках сделки по вывозу зерна. Из них 16 покинули порты страны, некоторые прибыли в пункты назначения. Так, судно Polarnet 8 августа прибыло в конечный порт Дериндже в Измитском заливе, на его борту около 12 тыс. тонн кукурузы. Согласно данным портала Marine Traffic, сухогруз Rojen, вышедший 5 августа из Черноморска, 12 августа достиг порта города Равенна (Италия, регион Эмилия-Романья).

Судно "Разони", которое первым вышло из украинского порта в рамках инициативы по вывозу зерна и направлялось в ливанский город Триполи, остановилось в турецком Мерсине после того, как ливанский заказчик отказался от этого товара. Теперь, согласно данным портала Marine Traffic, этот сухогруз направляется в Египет.

Кроме того, 5 августа помимо Polarnet и Rojen из Украины отплыл сухогруз Navi Star, он направляется ирландский порт Фойнс.

Помимо этого, сразу четыре судна с зерном вышли утром 7 августа из Одессы и Черноморска. Суда Mustafa Necati, Star Helena и Glory вышли по "зерновому коридору" из Черноморска, а сухогруз Riva Wind - из Одессы. По данным Marine Traffic, Riva Wind направляется в турецкий Искендерун, а Star Helena - в греческий порт Пирей. При этом Mustafa Necati движется в Италию. Что касается судна Glory, оно прибыло в египетский Порт-Саид.

Также 8 августа из портов Черноморск и Южный вышли сухогрузы под флагом Либерии - Arizona и Sacura. Последний направляется из Южного в порт города Равенна с 11 тыс. тонн сои. Согласно данным портала Marine Traffic, Arizona следует из Черноморска в Бодрум. Сообщалось, что на его борту 50 тыс. тонн кукурузы.

Из Черноморска 9 августа вышли еще два сухогруза с 70 тыс. тонн зерна. Судно Ocean Lion под флагом Либерии, на борту которого около 64,7 тыс. тонн кукурузы, следует в Суэцкий канал. Другой сухогруз Rahmi Yagci с 5,3 тыс. тонн подсолнечного шрота направляется в порт турецкого города Алиага, свидетельствуют данные Marine Traffic. Судно Star Laura, на борту которого 60 тыс. тонн кукурузы, покинуло Украину 12 августа и, как сообщалось, должно проследовать в Иран. При этом, согласно данным Marine Traffic, в настоящий момент сухогруз направляется в греческий Пирей.

Еще два судна вышли из Черноморска 13 августа. Сухогруз Fulmar S под флагом Барбадоса направляется с 12 тыс. тонн кукурузы в Стамбул, а судно Thoe под флагом Маршалловых островов с 3 тыс. тонн семян подсолнечника следует в турецкий порт Текирдаг.

На сайте СКЦ отмечается, что еще три сухогруза - Brave Commander, Petrel S и Osprey S прибыли в украинские порты для вывоза оттуда зерна по специальному коридору.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.