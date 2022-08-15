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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Россияне не пострадали при взрыве в ереванском ТЦ

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Граждан России нет среди пострадавших в результате произошедшего накануне взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, сообщили "Интерфаксу" в посольстве РФ в Армении.

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"По предварительным данным, граждан РФ среди пострадавших нет. Информация уточняется. Мы находимся в тесном контакте с Минздравом и МЧС республики", - отметили в дипмиссии.

По последним данным МЧС Армении, в результате взрыва шесть человек погибли, 61 пострадал. Пропавшими без вести считаются 15 человек, в том числе гражданин Ирана.

Торговый центр "Сурмалу" специализируется на оптовой продаже различных товаров и продуктов. По предварительным данным МЧС, два мощных взрыва с пожаром и обрушением здания произошли 14 августа на складе пиротехники.

Взрыв в торговом центре Еревана

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Армения Ереван Россия
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