Число жертв взрыва в ТЦ в Ереване достигло шести человек

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли, 61 пострадал в результате взрыва в воскресенье в ереванском торговом центре "Сурмалу", сообщает МЧС Армении.

"Найдено тело еще одного погибшего. Количество жертв достигло шести", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 15 человек считаются пропавшими без вести.

На место трагедии утром в понедельник прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По предварительным данным МЧС, два мощных взрыва с пожаром и обрушением здания произошли на складе пиротехники.

Торговый центр "Сурмалу" специализируется на оптовой продаже различных товаров и продуктов.