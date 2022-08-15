Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Число жертв взрыва в ТЦ в Ереване достигло шести человек

Число жертв взрыва в ТЦ в Ереване достигло шести человек
Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли, 61 пострадал в результате взрыва в воскресенье в ереванском торговом центре "Сурмалу", сообщает МЧС Армении.

"Найдено тело еще одного погибшего. Количество жертв достигло шести", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 15 человек считаются пропавшими без вести.

На место трагедии утром в понедельник прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По предварительным данным МЧС, два мощных взрыва с пожаром и обрушением здания произошли на складе пиротехники.

Торговый центр "Сурмалу" специализируется на оптовой продаже различных товаров и продуктов.

Взрыв в торговом центре Еревана

12
Армения Ереван Сурмалу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 августа

Число погибших в результате взрыва в ереванском ТЦ выросло до пяти

Глава тайваньской администрации приняла делегацию Конгресса США

Глава тайваньской администрации приняла делегацию Конгресса США

ФБР заявило об угрозах в адрес правоохранителей после обыска в имении Трампа

Вышедшее из Украины судно с пшеницей прибыло в Стамбул

Вышедшее из Украины судно с пшеницей прибыло в Стамбул

До трех увеличилось число погибших в результате взрыва в Ереване

До трех увеличилось число погибших в результате взрыва в Ереване

Что произошло за день: воскресенье, 14 августа

Число погибших при взрыве в ереванском ТЦ достигло двух

Поступили сообщения о "минировании" метро Еревана и парламента Армении

Делегация конгрессменов из США прибыла на Тайвань

Делегация конгрессменов из США прибыла на Тайвань
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });