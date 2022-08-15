МЧС Армении не считает терактом взрыв в торговом центре "Сурмалу"

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Армен Памбухчян опроверг версию, по которой взрыв в торговом центре "Сурмалу" мог быть терактом.

"Опровергаем версию теракта, поскольку, судя по видеокадрам, внутри здания сначала разгорелось пламя, из здания повалил сильный дым, лишь после этого произошел взрыв. Так что, на 99 процентов опровергаем", - сказал он журналистам.

14 августа в "Сурмалу" случилось два взрыва на складе пиротехники, в здании произошел пожар и обрушение. Погибли шесть человек, еще 16 пропали, пострадал 61 человек. В связи со случившимся Следственный комитет Армении возбудил два уголовных дела - о нарушении правил пожарной безопасности и о нарушении хранения легковоспламеняющихся или горючих веществ.