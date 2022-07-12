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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Аэропорт Хитроу попросил авиакомпании приостановить продажу билетов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Лондонский аэропорт Хитроу попросил авиакомпании остановить продажу билетов на лето из-за большого наплыва пассажиров.

Как сообщается в пресс-релизе на сайте аэропорта во вторник, по оценкам администрации, текущие возможности Хитроу не позволяют ему обслуживать более 100 тыс. пассажиров в день. При этом даже отмена штрафов для авиакомпаний, не воспользовавшихся зарезервированными мощностями в аэропорту, не помогают разгрузить наплыв.

"Последние прогнозы показывают, что даже несмотря на отмену штрафов, ежедневный поток пассажиров этим летом составит в среднем 104 тыс. мест, что на 4 тыс. превышает мощности аэропорта. В среднем только около 1,5 тыс. из этих 4 тыс. мест проданы пассажирам на сегодняшний день. По этой причине мы просим партнерские авиакомпании приостановить продажу билетов на летний период для того, чтобы ограничить влияние на пассажиров", - заявил директор Хитроу Джон Холланд-Кей.

Администрация аэропорта также отметила, что начала активно нанимать новых сотрудников в ноябре, и к концу июля число работников в отделе безопасности Хитроу достигнет допандемийного уровня. Однако процесс обучения новых сотрудников недостаточно быстрый и аэропорт не готов жертвовать качеством обслуживания пассажиров.

Хитроу Лондон Великобритания
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