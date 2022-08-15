Трое сирийских военных погибли в результате атаки истребителей Израиля на объекты ПВО

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Объекты инфраструктуры и ПВО Сирии подверглись ракетному удару со стороны израильской авиации, среди сирийских военных есть жертвы.

"В ночь на 15 августа четыре тактических истребителя ВВС Израиля, без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удар восемью управляемыми крылатыми ракетами по объектам инфраструктуры и ПВО вооруженных сил САР в провинциях Тартус и Дамаск", - сообщил на брифинге в понедельник замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.

В результате израильских авиаударов трое военнослужащих ВС САР погибли, еще трое получили ранения, проинформировал он.

"В ходе противовоздушного боя сирийскими расчетами ПВО уничтожено две крылатых ракеты", - сказал генерал.

ВВС Израиля регулярно наносят удары по территории Сирии. Обычно целями являются объекты, имеющие отношение к помогающим Дамаску бойцам движения "Хезболла" или к Ирану и к находящимся в Сирии иранским военным советникам.