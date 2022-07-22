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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Трое сирийских военных погибли в результате авиаудара Израиля по объектам близ Дамаска

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Трое сирийских военнослужащих погибли в результате предполагаемых израильских авиаударов по объектам в окрестностях Дамаска, сообщают местные СМИ.

По данным сирийского государственного информационного агентства SANA, еще семеро получили ранения.

В свою очередь сайт Syrian Capital Voice сообщает, что четыре удара было нанесено по объектам, принадлежащим сирийским военным и проиранским ополченцам вблизи сирийской столицы.

Согласно изданию, атаке подвергся склад временного хранения, принадлежащий Корпусу стражей Исламской революции (КСИР), в городе Худжейра к югу от Дамаска.

Газета Orient News пишет, что авиаудары были нанесены по фабрике, производящей беспилотные летательные аппараты в Сет-Зайнаб.

Сирия Дамаск Израиль
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