Трое сирийских военных погибли в результате авиаудара Израиля по объектам близ Дамаска

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Трое сирийских военнослужащих погибли в результате предполагаемых израильских авиаударов по объектам в окрестностях Дамаска, сообщают местные СМИ.

По данным сирийского государственного информационного агентства SANA, еще семеро получили ранения.

В свою очередь сайт Syrian Capital Voice сообщает, что четыре удара было нанесено по объектам, принадлежащим сирийским военным и проиранским ополченцам вблизи сирийской столицы.

Согласно изданию, атаке подвергся склад временного хранения, принадлежащий Корпусу стражей Исламской революции (КСИР), в городе Худжейра к югу от Дамаска.

Газета Orient News пишет, что авиаудары были нанесены по фабрике, производящей беспилотные летательные аппараты в Сет-Зайнаб.