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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Начальник ГРУ предупредил о рисках противостояния Ирана и Израиля в Сирии

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Россия видит риски превращения Сирии в арену для конфликта между Ираном и Израилем, заявил начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России адмирал Игорь Костюков.

"Вызывает тревогу возможное превращение Сирии в арену израильско-иранского противостояния", - сказал он на Десятой Московской конференции по международной безопасности.

Он также заявил, что сирийская армия контролирует более 80% территории страны, радикальным группировкам при содействии России нанесен серьезный урон.

"На северо-западе Сирийской Арабской Республики в Идлибской зоне Запад пытается законсервировать оплот вооруженной оппозиции. При этом в анклаве продолжает свою деятельность террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (террористическая группировка, запрещена в России - ИФ) и другие связанные с ней радикальные экстремистские организации численностью более 18 тысяч человек", - отметил Костюков.

Сирия Израиль Иран ГРУ Игорь Костюков
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