В Госдепе заявили, что конгрессмены США продолжат визиты на Тайвань

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Делегации конгрессменов США будут и впредь совершать поездки на Тайвань, это никак не противоречит "принципу одного Китая", заявил в понедельник представитель госдепа Нед Прайс.

"Делегации Конгресса на протяжении десятилетий совершали визиты на Тайвань, и они продолжат совершать их. (...) Визиты на Тайвань членов Конгресса полностью соответствуют нашей многолетней политике одного Китая", - сказал Прайс на брифинге.

Он подчеркнул, что в Китай "слишком остро отреагировал" на недавнюю поездку на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, проведя серию учений возле острова.

"Мы ясно дали понять, что не намеревались обострять обстановку, и что причин для кризиса не было ", - добавил представитель госдепа.

При этом он напомнил, что США "не будут воздерживаться от полетов, плавания и действий в регионе в соответствии с международным правом".

Ранее в понедельник агентство Associated Press сообщило, что глава тайванской администрации Цай Инвэнь приняла делегацию Конгресса США, прибывшую на остров накануне.

На Тайвань прибыли сенатор-демократ Эд Марки, члены Палаты представителей из Демократической партии Джон Гараменди, Алан Лоувенталь, Дон Бейер, а также республиканка Амата Колман Радеваген.

Визит делегации американских конгрессменов на Тайвань состоялся менее чем через две недели после поездки на остров Пелоси.

Поездка Пелоси вызвала резко негативную реакцию Пекина, считающего Тайвань своей территорией. Он, в частности, расценил визит как нарушение территориальной целостности и суверенитета Китая, а также принципов установления дипотношений между странами. В ответ на визит Пелоси Китай провел в шести районах вокруг Тайваня серию военных учений с боевыми стрельбами и пусками ракет.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.