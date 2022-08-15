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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Глава тайваньской администрации приняла делегацию Конгресса США

Глава тайваньской администрации приняла делегацию Конгресса США
Американские законодатели по прибытии на Тайвань
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Делегацию Конгресса США, прибывшую накануне на Тайвань, приняла в понедельник глава тайванской администрации Цай Инвэнь, сообщило из Тайбэя агентство Associated Press.

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Подробности встречи пока не разглашаются. Вместе с тем, по ранее опубликованным данным Американского института на Тайване, де-факто посольства США, визит продлится до 15 августа.

На Тайвань прибыли сенатор-демократ Эд Марки, члены палаты представителей из Демократической партии Джон Гараменди, Алан Лоувенталь, Дон Бейер, а также республиканка Амата Колман Радеваген.

В сообщении института отмечалось, что делегация во время пребывания в Тайбэе намерена провести встречи с тайваньскими чиновниками, они "обсудят отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, климатические изменения и другие значимые вопросы, представляющие взаимный интерес".

Ранее остров посетила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, что вызвало резко негативную реакцию Пекина, который расценил визит как нарушение территориальной целостности и суверенитета Китая, а также принципов установления дипотношений между странами.

В ответ на визит Пелоси Китай провел в шести районах вокруг Тайваня серию военных учений с боевыми стрельбами и пусками ракет.

США Китай Тайвань
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