Танк Т-34 переместят из Нарвы в Эстонский военный музей по решению правительства

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии приняло решение о перемещении танка Т-34 в Эстонский военный музей, который занимается сохранением и исследованием военной истории и культурного наследия, сообщает во вторник агентство BNS.

"По конституции, центральной ценностью эстонского государства является внутренний мир, а одной из первичных задач государства является защита внутреннего и внешнего мира. Мы не дадим России возможности использовать прошлое, чтобы нарушить внутренний мир Эстонии", - заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которую цитирует BNS.

"Учитывая, как быстро нарастает напряженность и неразбериха вокруг мемориалов в Нарве, мы должны действовать быстро, чтобы обеспечить общественный порядок и внутреннюю безопасность. Именно поэтому мы в правительстве приняли решение сместить военные памятники чуждой власти, чтобы они не смогли собрать в обществе еще больше ненависти и разбередить старые раны", - сказала она.

По словам премьера, "братская могила погибших во время Второй мировой войны в Нарве получит нейтральный надгробный знак и продолжит оставаться достойным местом для поминовения погибших".

"Как я и обещала, мы не перемещаем этот танк под покровом ночи, сейчас прекрасный и солнечный день, и работы по перемещению тоже начались. Мы хотим, чтобы все прошло спокойно. Эстония - наш общий дом, и никто не хочет здесь напряженности и беспорядков", - добавила Каллас.

В свою очередь министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс заявил, что необходимо переместить военные памятники в интересах общественного порядка. "Обеспечение общественного порядка в настоящее время для города Нарвы осложнилось, техническая сторона переноса памятников также непроста. Это обширная и во многом сложная ситуация, которую государство должно решить само. Было бы безответственно оставлять ее на усмотрение местного самоуправления", - сказал Ляэнеметс.

"Чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне, нужно найти место, где это можно сделать без риска конфликтов и провокаций", - отметил он.

Правительство Эстонии на заседании 4 августа приняло решение убрать из публичного пространства все от 200 до 400 советских памятников, в том числе и танк Т-34-85, установленный в приграничном с Россией городе Нарва, где подавляющее население составляют русскоговорящие жители. Они выступают против демонтажа монумента и переноса его в Таллин в Военный музей. Волонтеры в последнее время организовали у танка дежурство.

Танк Т-35-85 установлен в 1970 году в местечке Сийвертси близ Нарвы в месте, где наступавшие части Красной Армии в 1944 году форсировали реку Нарова и прорвали немецко-фашистскую оборону. На сегодня так называемый "нарвский танк" - единственный памятник подобного рода из сохранившихся на территории Эстонии.

СМИ и эстонские политики уже проводят параллели событий в Нарве с ситуацией в Таллине в конце апреля 2007 года. Тогда в Эстонии вспыхнули массовые волнения среди русскоязычного населения в связи с решением правительства перезахоронить останки советских солдат из Братской могилы на холме Тынисмяги в центре Таллина и перенести установленный в их честь памятник Воину-Освободителю ("Бронзовый солдат") на Военное кладбище.

Эти действия, вошедшие в новейшую историю Эстонии как "бронзовые ночи", были восприняты русскоязычным населением как глумление над памятью павших. В ходе волнений были задержаны около 1,2 тыс. человек, ранены около 50 человек. Был убит гражданин России Дмитрий Ганин, виновные до сих пор не выявлены, на что неоднократно указывал МИД РФ. Волнения затем переросли в массовые беспорядки.