Советские памятники перенесли из эстонской Нарвы и ее окрестностей

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Монументы с советской символикой перенесены из Нарвы и ближайших окрестностей города, сообщила во вторник пресс-служба правительства Эстонии.

Танк Т-34 доставлен в Эстонский военный музей, где станет частью экспозиции, рассказывающей об истории Второй мировой войны. Перенесены мемориальные доски с Петровской площади Нарвы, памятник красноармейцам в парке возле замка и мемориальный знак в честь Героя Советского Союза Игоря Графова. В Нарва-Йыэсуу перенесли монумент "Три штыка" и памятник Мерикюласкому десанту. Надгробие на братской могиле погибших во Второй мировой войне, расположенной между рекой Нарва и бастионом Виктория, сделано нейтральным, сообщает агентство BNS.

Премьер-министр Кая Каллас назвала перенос памятников "масштабной операцией", отметив, что "учитывая, как быстро в Нарве нарастала напряженность, связанная с советскими монументами, правительство должно были действовать быстро в интересах общественного порядка и внутренней безопасности".

"Сегодня рано утром правительство приняло решение, и уже в первой половине дня монументы (....) были перенесены, а танк прибыл в Военный музей в Виймси. Все прошло быстро и спокойно, и, надеюсь, останется так и в дальнейшем", - добавила Каллас.