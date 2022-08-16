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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Информация о пропаже гражданки РФ в результате взрыва в ереванском ТЦ не подтвердилась

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Информация о пропавшей без вести гражданке России в ереванском торговом центре "Сурмалу", где в воскресенье произошел взрыв, не подтвердилась, сообщило посольство РФ в Армении во вторник.

"По сведениям МЧС республики Армения, информация о пропаже без вести гражданки России Любови Грибовой, 1959 г.р., не подтвердилась. Она жива и здорова", - говорится в сообщении посольства.

По данным МЧС Армении, число жертв в результате взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу" достигло 17 человек. Без вести пропавшими считаются восемь человек.

Глава МЧС республики Армен Памбухчян сообщил в соцсетях, что среди погибших есть беременная женщина и малолетний ребенок.

По последним данным, в воскресенье 61 человек получил ранения в результате взрыва в ереванском торговом центре, специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов. По предварительным данным МЧС Армении, два мощных взрыва с последующим пожаром произошли на складе пиротехники.

Поиск пропавших продолжается.

Взрыв в торговом центре Еревана

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Армения Ереван Россия
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