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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

В Ереване нашли 17-го погибшего при пожаре в торговом центре

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Ереване нашли 17-го погибшего при пожаре в торговом центре "Сурмалу", сообщает МЧС Армении.

На пожарище продолжают искать пропавших без вести.

Ранее глава МЧС Армен Памбухчян сообщал, что среди погибших беременная женщина и маленький ребенок. Установлены личности 13 жертв трагедии.

Пострадали шесть десятков человек, 12 из них на утро 16 августа оставались в больницах.

По версии МЧС, в торговом центре на складе пиротехники произошли два взрыва и пожар. По факту возбуждено уголовное дело.

Ереван Армения Сурмалу МЧС
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