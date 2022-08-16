Шесть человек еще числятся пропавшими без вести после взрыва в ереванском ТЦ

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - МЧС Армении обновил данные по погибшим и пропавшим без вести в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване днем 14 августа.

Как сообщает пресс-служба МЧС республики, в результате поисково-спасательных работ, по данным на 13:40 по московскому времени из-под завалов извлечены тела 16 погибших, личности двух из них пока не установлены. Среди погибших - пятилетний ребенок и его беременная мать.

"В медцентры Еревана были доставлены 60 человек, 12 из которых продолжают лечение, остальные выписаны. На данный момент пропавшими без вести считаются шесть человек, один которых является гражданином Ирана", - отметили в МЧС.

Поисковые работы продолжаются.

По предварительным данным МЧС Армении, два мощных взрыва с последующим пожаром произошли в воскресенье на складе пиротехники в ереванском торговом центре "Сурмалу", специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов.