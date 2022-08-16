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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Шесть человек еще числятся пропавшими без вести после взрыва в ереванском ТЦ

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - МЧС Армении обновил данные по погибшим и пропавшим без вести в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване днем 14 августа.

Как сообщает пресс-служба МЧС республики, в результате поисково-спасательных работ, по данным на 13:40 по московскому времени из-под завалов извлечены тела 16 погибших, личности двух из них пока не установлены. Среди погибших - пятилетний ребенок и его беременная мать.

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"В медцентры Еревана были доставлены 60 человек, 12 из которых продолжают лечение, остальные выписаны. На данный момент пропавшими без вести считаются шесть человек, один которых является гражданином Ирана", - отметили в МЧС.

Поисковые работы продолжаются.

По предварительным данным МЧС Армении, два мощных взрыва с последующим пожаром произошли в воскресенье на складе пиротехники в ереванском торговом центре "Сурмалу", специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов.

Взрыв в торговом центре Еревана

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Армения Ереван
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