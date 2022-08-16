Спасатели в Ереване обнаружили тело 16-го погибшего в результате взрыва в ТЦ

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Число жертв в результате взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу" достигло 16 человек, сообщает МЧС Армении.

В ведомстве отметили, что пропавшими без вести считаются 18 человек, в том числе одна гражданка России.

Глава МЧС республики Армен Памбухчян сообщил в соцсетях, что среди погибших обнаружили беременную женщину и малолетнего ребенка.

По последним данным, 61 человек получили ранения в результате взрыва в ереванском торговом центре, специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов. По предварительным данным МЧС Армении, два мощных взрыва с последующим пожаром произошли на складе пиротехники.

Работы по поиску пропавших продолжаются.